Harvey Weinstein beschuldigd van aanranding van 16-jarig meisje kv

01 november 2018

04u49

Bron: Belga 0 Showbizz Er is een nieuwe aanklacht bekend tegen voormalig Hollywood-producer Harvey Weinstein. Die wordt beschuldigd van seksueel misbruik van een meisje van slechts zestien jaar oud, zo blijkt uit een reeks gerechtsdocumenten die Sky News kon inkijken.

Volgens de documenten verhuisde de tiener in 2002 van Polen naar de VS. Ze ontmoette Weinstein op een evenement dat georganiseerd was door haar modellenagentschap. Het meisje, dat in de gerechtsdocumenten anoniem blijft, trok een paar dagen later naar het huis van de producer in New York, waar hij seks met haar wilde. "Weinstein bedreigde haar en zette haar onder druk, waarbij hij erop wees dat hij de carrières van Penelope Cruz en Gwyneth Paltrow had gelanceerd", bericht Sky News op basis van de documenten.

Volgens haar advocaten werd het meisje "gedwongen" om hem te bevredigen. Weinstein zou haar duidelijk gemaakt hebben dat ze "door niet in te gaan op zijn seksuele avances, geen kans maakte in Hollywood". De twee zouden elkaar nadien nog verschillende keren hebben gezien.

De Poolse tiener is het jongste gekende slachtoffer van Weinstein. Haar verhaal maakt deel uit van een groepsklacht die werd ingediend door het advocatenbureau Hagens Berman, aldus Sky News. Dat advocatenbureau viseert niet alleen Weinstein zelf, maar ook zijn filmstudio en een reeks individuen omdat zij op de hoogte zouden zijn geweest van zijn praktijken.

Weinstein is momenteel vrij op borg. Er zijn nog zes strafaanklachten hangende voor verkrachting en aanranding. De ex-producer ontkent alles.