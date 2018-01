Harvey Weinstein aangeklaagd vanwege 'geheim plan' om misbruikzaak te laten vallen AP/Rosa Oosterhoff

De voormalig advocaat van actrice Paz de la Huerta is een rechtszaak begonnen tegen Harvey Weinstein en een raadsman uit New York. De mannen zouden een 'geheim plan' hebben uitgevoerd, met de intentie om ervoor te zorgen dat de actrice de misbruikzaak zou laten vallen.

Advocaat Aaron Filler heeft gisteren een aanklacht ingediend tegen Harvey Weinstein, zijn bedrijf en raadsman Michael Rubin.

Filler verdenkt Weinstein en Rubin ervan dat ze De La Huerta overhaalden om hem te ontslaan als advocaat. Om daarin te slagen zou Rubin zich aan De La Huerta hebben gepresenteerd als 'advocaat die opkomt voor de rechten van slachtoffers'.

Filler beweert dat Rubin vervolgens druk op la Huerta heeft gelegd om haar aanklacht in te trekken. Daarmee zou Rubin eigenlijk in het voordeel van Weinstein hebben gehandeld "om zich in de zaak te mengen middels bedreigingen en afpersing, volledig buiten het rechtssysteem".

"Weinstein nooit ontmoet"

Rubin ontkent de aantijgingen en stelt dat Filler de aanklacht waarschijnlijk ingediend heeft omdat hij boos is dat hij een cliënt kwijt is. "Ik heb Harvey Weinstein nog nooit ontmoet", zegt hij om het statement kracht bij te zetten. De advocaat zou De La Huerta juist hebben benaderd om haar te helpen, met de intentie om Weinstein te laten arresteren.

De woordvoerder van Weinstein zei in een e-mail aan The Associated Press dat het "belachelijk" zou zijn om te suggereren dat Weinstein "enige vorm van betrokkenheid had".

Twee keer verkracht

In november deed De La Huerta een boekje open over haar ervaringen met Harvey Weinstein. De Boardwalk Empire-actrice claimde in een interview met CBS News twee keer verkracht te zijn door de producent.

Volgens de 33-jarige De La Huerta hebben beide voorvallen plaatsgevonden in 2010. De eerste keer zou ze samen met Weinstein een drankje hebben gedronken bij haar thuis, waarna de producent haar jurk uittrok en zich aan haar opdrong. "Hij duwde me op het bed. Het ging allemaal zo snel", verklaarde de actrice.

50 vrouwen

De la Huerta is niet het enige vermeende slachtoffer van de producent: zo'n 50 vrouwen betichten Weinstein inmiddels van seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting.

"Harvey Weinstein heeft ons en vele andere vrouwen telkens weer mishandeld en zijn rijkdom en macht misbruikt om ons te bedreigen, angst aan te jagen, molesteren en tot zwijgen te brengen", zo zeiden enkele actrices die eerder al een officiële aanklacht indienden.