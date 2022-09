Hartverwarmende reacties van kinderen op eerste beelden ‘The Little Mermaid’: “Zij lijkt op mij”

FilmOp de D23-beurs van Disney werden de eerste beelden gedeeld van de live-action remake van ‘The Little Mermaid’. Zangeres Halle Bailey (22) kruipt in die film in de huid van Ariel. De preview zorgde wereldwijd voor pakkende reacties bij kinderen die zich nu eindelijk herkennen in de populaire Disney-figuur.

Voor het eerst zal Ariel vertolkt worden door een zwarte actrice in de nieuwe remake ‘The Little Mermaid’. Zangeres Halle Bailey kroop in de huid (of in de staart) van de populaire Disney-prinses. Nu de eerste beelden gelost zijn, delen ouders massaal video’s met de verwonderde en emotionele reacties van hun kinderen. Al deze hartverwarmende beelden gaan intussen viraal. In een TikTok-video werden enkele reacties verzameld. “Ze lijkt op mij", klinkt het enthousiast. “Ze is zwart!”

Bailey zelf heeft de beelden intussen ook gezien en laat van zich horen op sociale media. Ze wordt de voorbije dagen werkelijk overspoeld met liefdevolle reacties. “Mensen sturen me al het hele weekend dit soort reacties en ik ben echt overweldigd. Dit betekent immens veel voor mij.”

Negatieve keerzijde

In 2019 raakte bekend dat Bailey werd gecast voor de hoofdrol. Het leverde Disney zowel veel lof als heel wat kritiek op. Fans waren dolblij met de keuze om meer diversiteit te tonen in hun films, zéker in prinsessenfilms, maar niet iedereen was even enthousiast. “Hoe kan de roodharige zeemeermin plots veranderen in een zwarte onderwaterprinses?”, klonk het onder meer op Twitter.

Tijdens de Disney-expo sprak de jonge actrice met ‘People’ en lichtte ze toe hoe ze het draaien van deze prent ervaarde. “Toen we klaar waren met filmen, was ik aan het huilen. Vooral omdat ik door Ariel echt ben opengebloeid als persoon. Al was het wel beangstigend om zo’n geliefd personage te spelen.” Gelukkig liet de zangeres de negatieve reacties niet aan haar hart komen. “Ik luisterde naar het kleine meisje diep in mij. Als zij tevreden was, dan wist ik dat ik me genoeg had ingezet.”

‘The Little Mermaid’ wordt in mei 2023 in de cinemazalen verwacht.

