Hartverscheurend moment op StuBru: Wannes uit ‘The Voice’ schrijft lied voor overleden zoontje KD

15 november 2019

10u31

Bron: Studio Brussel 31 Showbizz Wannes Beernaert, die je misschien nog herkent van zijn deelname aan ‘The Voice van Vlaanderen’, en zijn partner Julie werden twee weken geleden door het noodlot getroffen. Ze moesten afscheid nemen van hun zoon Foss, die pas 8 maanden oud was. Muziek helpt hen om alles een plaats te proberen geven. Daarom schreef Wannes een nummer voor Fosske, zoals ze hun zoontje liefdevol noemen. ‘Fly Young Bird’ werd ‘Catch of the day’ bij Studio Brussel. Presentatrice Michèle Cuvelier kon haar tranen niet bedwingen.

“Twee weken geleden is ongelofelijk recent. Dat is een immense tragedie. Ik vind het supersterk dat jullie hier zijn. Jullie hebben een nummer gemaakt, het is echt heel mooi”, aldus Michèle tijdens haar radioprogramma op Studio Brussel. Tijdens het nummer kan de presentatrice haar tranen niet bedwingen. “Sorry”, stamelt ze op de radio. Even later herpakt ze zich. “Dit was ‘Fly Young Bird’ van Wannes Beernaert. Het is voor Fosske, zijn kindje van acht maanden, dat hij verloren is.” Het volledige nummer kan je hieronder beluisteren. Het werd op Facebook al meer dan 20.000 keer bekeken.