Hartsvriendinnen Klaasje en Lauren over hun K3-avontuur: “Het is een rijdende trein waar je niet af kunt”

ShowbizzZaterdagavond start met ‘K2 zoekt K3' de grote zoektocht naar een opvolger voor Klaasje (26). “Ik heb heel veel aan K3 te danken, maar ik zoek meer diepgang in mijn leven”, zegt ze. Of haar beste vriendin en voormalige finaliste van ‘K3 zoekt K3' Lauren De Ruyck (26) haar plaats zou willen innemen? “Nee, geen seconde”, aldus Lauren, in een uniek dubbelgesprek over hun hechte band, hun K3-ervaringen en een mogelijke mannelijke opvolger voor Klaasje. “Hadden we samen in K3 gezeten, dan waren we mekaar misschien beu gezien.”