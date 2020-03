Hartpatiënt Willy Sommers kan het ziekenhuis niet meer in voor revalidatie DBJ

Eind januari onderging Willy Sommers (67) een operatie aan zijn hart en normaal gezien moet hij daarvoor in het zieken een cardiale revalitie ondergaan, maar dat is buiten corona gerekend. In plaats daarvan gaat de zanger dan maar wandelen.

“Ik moet cardiale revalidatie doen, maar door het coronavirus kan ik niet meer in mijn ziekenhuis terecht”, zegt de zanger in Het Belang van Limburg. Sommers maakt als alternatief dan maar een dagelijkse wandeling van vijf kilometer.

“Ik zit thuis met mijn vrouw en de kinderen”, zegt hij. “Luna wordt 18 in september en zit in haar laatste jaar humaniora. Ik vind het zo spijtig voor haar dat dit nu moet gebeuren, tijdens wat normaal gezien het mooiste jaar van haar leven zou moeten zijn. Ze zou met haar klasgenoten op reis gaan naar Italië, ze had een galabal… Allemaal afgelast. Mijn zoon Luka is 14. Hij heeft van zijn voetbalclub een schema gekregen om elke dag zo’n 8 tot 9 kilometer te lopen. Via zijn smartphone wordt dat dan geregistreerd.”