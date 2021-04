Hart van Miss België is al veroverd, en wel door deze man

Of ze nog single is? “Nee”, begon Kedist gisteren te lachen tijdens haar eerste interview als Miss België. “Ik heb een vriend. We zijn supergelukkig samen.” De gelukkige is Losene Keita, een gespierde kooivechter uit Harelbeke. Vandaag het meest trotse vriendje van ons land. Maar gisteren mocht hij zijn Miss België niet meteen in de armen vliegen na haar kroning. Losene moest, net zoals alle ouders, vrienden en familie van de finalistes, de verkiezing bijwonen vanuit de auto op de parking van Plopsaland.

Na afloop wachtte hij zijn meisje op aan de inkom van het Plopsa Hotel, waar Kedist haar nacht ging doorbrengen. Met een smile tot achter zijn oren. En ook Kedist begint spontaan te glimlachen als ze over hem vertelt. “Hij heeft me heel hard gesteund in de wedstrijd van Miss België”, zegt ze. “We zijn nu anderhalf jaar samen en eigenlijk wonen we ook al samen, in Harelbeke. We zijn gelukkig.”