Harstikke leuk, joh: zo klinkt ‘Thuis’ op zijn Hollands HL

25 februari 2019

10u51 0 Showbizz Hoe klinkt ‘Thuis’ in vet Hollands? Op de set van de Eén-soap namen Peter Van de Velde (Jacques) en Gunther Samson (Bill) gewoon de proef op de som en spraken ze voor de gein met een serieuze Hollandse tongal. Dat was niet alleen ‘Harstikke leuk, man!’ maar zorgde voor dit hilarische resultaat. Op het einde zie je nog net hoe de acteurs lachend in elkaars armen vallen.

‘Een spontaan grapje op de set’, laat ‘Thuis’-producer Hans Roggen weten. ‘Als de acteurs zich amuseren en de sfeer aangenaam is, gebeurt er wel eens wat.’

De scène doet denken aan de grap die Mark Uytterhoeven in 1993 uithaalde in ‘Morgen Maandag’. Hij liet de cast van ‘F.C. De Kampioenen’ een scène in het Hollandse dialect inblikken, omdat de VARA toen een Nederlandse remake van de Vlaamse comedy voorbereidde. ‘De Victorie’ flopte echter een jaar later.Dus misschien toch maar geen Nederlandse versie van ‘Thuis’ maken?