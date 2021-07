Harry’s dochter Lilibet heeft nog altijd geen plaats gekregen in de troonopvolging

RoyaltyBaby Lilibet heeft nog altijd geen plaats gekregen in de officiële troonopvolging. Het tweede kind van de Britse prins Harry (36) en zijn echtgenote Meghan Markle (39) zou normaal gezien nochtans 8ste in lijn voor de troon moeten worden.

Lilibet, die vernoemd werd naar Queen Elizabeth, is al zeven weken oud. Toch heeft ze officieel nog altijd geen plaats in de Britse troonopvolging gekregen. Als dochter van prins Harry, die zelf momenteel 6de in lijn is voor de troon, heeft ze daar echter wel recht op. Archie, de oudste zoon van Harry, kreeg alvast wel officieel de 7de plaats in lijn. Dat staat te lezen op de website van Buckingham Palace. Zijn plaats in de troonopvolging werd slechts 15 dagen na zijn geboorte al op de website geplaatst. Lilibet blijft daar echter een opvallende afwezige.

Voor de duidelijkheid: Lilibet Diana Mountbatten-Windsor heeft op vraag van haar ouders geen koninklijke titels, werd niet geboren in het VK en heeft nog nooit voet op Engelse bodem gezet. Maar dat neemt niet weg dat de plaats in de rangschikking haar nog steeds toebehoort. Het is dus vreemd dat het koningshuis zo lang wacht om haar aan de lijst toe te voegen.

Doopsel

Volgens bepaalde experts heeft het te maken met haar doopsel: baby’s worden traditioneel gezien pas aan de lijst toegevoegd nadat ze gedoopt zijn, gezien een monarch van Groot-Brittannië ook de Anglicaanse kerk moet vertegenwoordigen. Dat kan niet als je niet gedoopt bent. Er heerst momenteel echter wat controverse rond het doopsel van Lilibet: Harry en Meghan zouden een koninklijke doop voor haar willen in Windsor, in het bijzijn van de Queen. De koninklijke familie ziet dat echter niet zitten. Ten eerste omdat Harry en Meghan zo publiekelijk uit het koningshuis zijn gestapt, en ten tweede omdat de Queen niet zomaar bij eender welke doop aanwezig kan zijn. Haar aanwezigheid is niet enkel die van een familielid, het is een statement van de vorst. Zelfs tijdens het doopsel van prins Louis, de jongste zoon van prins William, was ze er niet.

Het gerucht gaat dat de aankondiging van Harry’s biografie een manier zou zijn om druk te zetten op de Britse royals: als ze meewerken, zal Harry geen vernietigende dingen over hen schrijven.

Een punt

Maar net vanwege dat gerucht, vermoedt ITV-royalty-expert Chris Ship dat de vork anders in de steel zit: “Je moet je afvragen waarom het zo lang duurt”, zegt hij. “Je kan ze een week of twee vergeven, maar een maand? Ze hoeven enkel op het knopje ‘bewerk’ te klikken en het nummertje te veranderen. Ze hebben dat nog al gedaan: voor Louis, voor Archie en voor August, het zoontje van prinses Eugenie. Waarom doen ze het dan niet voor Lilibet? Is het hun manier om te zeggen: ‘We doen het wel als we er klaar voor zijn’? Of is het iets anders? Er zo’n lange periode over laten gaan, dat hint naar kwaad bloed. Volgens mij is dit een statement.”

Een woordvoerder van Buckingham Palace vertelde aan de Britse krant The Mirror dat de website van het paleis enkel “sporadisch” bijgewerkt wordt. Dat het aanzienlijk langer duurt bij Lilibet dan bij andere koninklijke kinderen, adresseerde men niet.

LEES OOK

Volledig scherm Harry en Meghan met Archie. © AP