Harry uit ‘Huis Gemaakt’ kroop uit een diep dal: “Toen ik het niet meer zag zitten, werd ik opgenomen”

ShowbizzHarry Descamps (26) en Jerina Malfait (29) waren één van de twee verliezers van het VTM-programma ‘Huis Gemaakt’, maar door een inzamelactie heeft het Kortrijkse koppel ondertussen meer dan 123.000 euro op hun bankrekening staan. Al is geld nooit het belangrijkste geweest in het leven van deze twee jonge ouders. Harry werd op school vele jaren gepest en draagt daar nog steeds de gevolgen van. “ Alles is er in één grote gulp, uit gekomen in de periode dat ik die paniek- en woedeaanvallen kreeg”, vertelt hij in Humo.

Harry en Jerina leven al enkele weken op een roze wolk sinds twee onbekenden een inzamelactie op poten hebben gezet voor hen. Ondanks de grote vreugde die ze nu ervaren, krijgen ze ook heel wat jaloerse reacties over zich heen. “Er zit jammer genoeg ook een schaduwzijde aan”, vertelt Harry in Humo. “‘Wow, zo chic!’ zeiden we. ‘Iedereen staat achter ons!’ Maar zodra dat geld er was, gold dat soms niet meer. We hebben al een aantal afgunstige reacties gekregen, zelfs van vrienden en kennissen. Als ik merk dat iemand die ik graag zie moeite heeft om mij gewoon proficiat te wensen, kwetst mij dat enorm.”

Volledig scherm Harry en Jerina met hun kindjes Fidel en Onno. © RV

Grote beproeving

Al zijn deze reacties niet te vergelijken met wat Harry in z'n jeugd heeft meegemaakt. “Ik heb op heel veel scholen gezeten, ik moest elke keer weg door mijn slechte punten. En op iedere school werd ik zwaar gepest. Overal. Zelfs als er geliefden rond mij zijn, kan ik me nog erg alleen voelen. In één van de laatste scholen waar ik heb gezeten, werd ik zelfs gepest door de leerkrachten. En door mijn klastitularis.”

Harry en Jerina werden op jonge leeftijd ouders waardoor ze heel snel volwassen moesten worden. Ook door de problemen die Harry in z’n jeugd meemaakte, waren de eerste jaren als koppel een grote beproeving. Harry: “Ik was een binnenvetter, ik kropte alles op. Alles is er pas, in één grote gulp, uit gekomen in de periode dat ik die paniek- en woedeaanvallen kreeg. En dan ben ik dus opgenomen geweest, omdat ik het allemaal niet meer zag zitten. Om maar te zeggen: onze relatie is echt wel in een gigantisch dal begonnen.”

Wil je Harry en Jerina steunen? Klik dan hier.

Lees het volledige interview met Harry en Jerina deze week in HUMO’

Lees ook