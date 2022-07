Harry Styles zingt met uitgelaten Sportpaleis ‘Happy Birthday' voor jarige Joline

Celebrities IN BEELD. Muren geverfd met wijn en whisky van 115.000 euro: in dit luxueuze Antwerpse hotel verblijft Harry Styles

Vanavond treedt Harry Styles (28) op in een uitverkocht Sportpaleis. Tijdens z'n verblijf in Antwerpen overnacht hij in ieder geval in alle luxe: de wereldster verblijft naar verluidt in het chique vijfsterrenhotel Botanic Sanctuary Antwerp. Dat is het hotel waar Cilem Tunc (29) en Vincent Van Trier (39) elkaar onlangs het jawoord gaven.

11:52