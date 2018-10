Harry Styles, Lady Gaga en Serena Williams presenteren het MET Gala in 2019 KDL

10 oktober 2018

13u03

Bron: ANP 0 Showbizz Harry Styles (24), Lady Gaga (32) en Serena Williams (37) zijn de presentatoren van het befaamde Met Gala in 2019. Het fashion-event, dat mede gehost wordt door de hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue, Anna Wintour, is een van de 'hotste' feestjes van het jaar, waar mode en celebs hand in hand gaan.

Gaga, Serena en Harry volgen hiermee Amal Clooney en Rihanna op, die de touwtjes afgelopen jaar in handen hadden. De expositie die bij 'hun' editie hoorde is nog altijd te zien in het New Yorkse Metropolitan Museum of Art, maar inmiddels wordt er dus ook al hard gewerkt aan de tentoonstelling van 2019, waarbij het thema Camp: Notes On Fashion zal zijn.

Volgens Andrew Bolton, curator van de expositie, kan 'camp' op verschillende manieren opgevat worden. "Pop camp, queer camp, high camp, politieke camp...het is maar net hoe je het voor jezelf invult. We leven in een periode waarin 'camp' culturen ontstaan. Iemand als Trump is bijvoorbeeld een camp figuur, hij is erg van deze tijd," aldus Bolton.