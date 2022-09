Harry Styles kust co-ster Nick Kroll op het Filmfestival van Venetië

TV Meilandjes halen hun slag thuis: Claire en Vivé mogen opnieuw in beeld verschij­nen

Claire en Vivé, de twee dochtertjes van Maxime Meiland (26), mogen dan toch opnieuw in beeld komen in ‘Chateau Meiland’. In februari 2021 raakte bekend dat de bekende familie op de vingers getikt was door Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De destijds 3-jarige Claire mocht toen niet meer in beeld verschijnen wegens ‘kinderarbeid’. Ondertussen zijn de twee instanties tot een compromis gekomen.

5 september