Harry Styles in tranen door spandoek in Madison Square Graden: “Dit was nooit gelukt zonder jullie”

Celebrities ‘Ven­om’-ac­teur Tom Hardy toont zich echte vechters­baas en wint toernooi in Verenigd Koninkrijk

Acteur Tom Hardy deelt (45) al eens rake klappen uit in z’n films, maar vechten voor de camera of vechten in het écht is toch net iets anders. Al zijn z'n spieren zijn duidelijk niet voor de show, want in Milton Keynes in het Verenigd Koninkrijk won hij zelfs een gevechtstoernooi.

21 september