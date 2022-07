Harry Styles deelt het bed met tientallen mensen in dromerige ‘Late Night Talking’-videoclip

Na ‘As It Was’ heeft nu ook ‘Late Night Talking' een videoclip. De clip is geïnspireerd door de klassieke strip ‘Little Nemo’. Harry reist in cosy pyjama door meerdere droomwerelden, allemaal vanuit het comfort van zijn bed. De regie werd gedaan door Bradley & Pablo, die we kennen van de videoclip ‘Watermelon Sugar’.

De videoclip van ‘Late Night Talking' begint met Harry die alleen wakker wordt in een appartement. Er liggen overal kleren op de grond, die wijzen op een wilde avond uit. Terwijl hij probeert te begrijpen waar hij is, duikt hij in het midden van zijn bed en komt de zanger terecht in een gigantisch dekenfort. Het fort katapulteert hem naar een roodfluwelen bed, die hij deelt met tientallen andere mensen. Onder de dekens zingt hij met een grote grijns op zijn gezicht. Op een gegeven moment zit hij in een sobere studio met alle ogen op hem gericht, waarna hij spaghetti en gehaktballen eet. Na een rondje door de straten van Londen start hij een kussengevecht. En uiteindelijk belandt Styles in een elegant bed in een veld, om vervolgens de wolken in te worden gesleurd.