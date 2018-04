Harry Potter-toneelstuk breekt record op Broadway MVO

10 april 2018

06u24 0 Showbizz Hoewel het toneelstuk officieel nog in première moet gaan, heeft 'Harry Potter And The Cursed Child' al een record gebroken op Broadway. De productie draaide in de derde week van de voorvertoningen de hoogste weekomzet voor een niet-musical ooit.

De acht voorstellingen leverden ruim 1,7 miljoen euro op. Het record stond sinds 2014 op naam van 'All The Way'. Het toneelstuk waarin Bryan Cranston president Lyndon B. Johnson speelt bracht toen in de laatste speelweek 1,3 miljoen euro in het laatje.

'Harry Potter And The Cursed Child' is sinds juni 2016 te zien op West End in Londen. In New York gaat de productie op 25 april officieel in première. Het toneelstuk vindt plaats 19 jaar na de gebeurtenissen van het laatste Potter-boek, 'Harry Potter And The Deathly Hallows'. In het verhaal gaan de kinderen van de hoofdpersonages uit de boeken naar de beroemde tovenaarsschool Hogwarts.