‘Harry Potter’-ster Tom Felton springt in de bres voor J.K. Rowling: “Ze brengt vreugde aan verschillende generaties”

CelebritiesAuteur J.K. Rowling (57) lag de voorbije jaren meermaals onder vuur vanwege haar opvattingen en uitspraken over transgender personen. Al heel wat castleden van de ‘Harry Potter’-films keerden zich tegen haar, maar nu reageert ook Tom ‘Draco’ Felton (35) in een interview met het T2-magazine van ‘The Times’. “Ze heeft ook zoveel positief werk verricht”, klinkt het.

‘Harry Potter’-auteur J.K. Rowling schopte tegen de verkeerde schenen. Ze kreeg veel kritiek over zich heen vanwege haar transfobe uitspraken. Ze raakte verstrikt in meerdere Twitter-ruzies en zorgde voor heel wat ophef. In 2019 reageerde ze onder meer op een artikel waarin de omschrijving ‘mensen die menstrueren’ voorkwam. Ze vroeg zich luidop af of daar geen eenvoudiger woord voor bestond, iets als ‘vrouwen’. Deze uitspraak leverde haar veel kritiek op, omdat ook transgender mannen en non-binaire personen kunnen menstrueren, en transgender vrouwen niet.

Onder meer ‘Harry Potter’-sterren Daniel Radcliffe, Emma Watson en Rupert Grint veroordeelden haar al, maar er zijn ook een paar collega’s die haar ter verdediging snelden. Zo ook actrice Miriam Margolyes, die in de huid kroop van professor Stronk. “Ik denk dat de veroordeling misplaatst is. Ik bewonder haar als mens”, klonk het toen. Ook Jason Isaacs (59), die de rol vertolkte van Lucius Malfidus, weigerde zich aan te sluiten bij zijn collega’s. “Ik ben niet van plan om haar nu een mes in de rug te steken. Ze heeft ook veel goeds gedaan voor de samenleving.”

Tom Felton reageert

Nu voegt ook de acteur die de zoon van Lucius speelt zich bij het rijtje. Tom Felton, beter bekend als Draco Malfidus, reageerde voor het eerst in een interview met het T2-tijdschrift van ‘The Times'. “Ik ga me niet uitspreken over wat anderen al hebben gezegd of over de uitspraken van Rowling, maar ik word er erg vaak over aangesproken op Comic Cons”, begon hij. “Ik vind dat niemand meer heeft gedaan om zoveel verschillende generaties vreugde te brengen.” Hij vervolgde: “Ik word constant herinnerd aan haar positieve werk op dat gebied en als persoon. Ik heb maar een handvol ontmoetingen met haar gehad, maar ze was altijd aardig. Daar ben ik haar erg dankbaar voor. Ik ben pro-keuze en pro-liefde. Ik ben niet geneigd om partij te kiezen.”

