‘Harry Potter’-ster Ralph Fiennes in de bres voor J.K. Rowling: “Het verbaal geweld tegen haar is walgelijk”

CelebritiesAuteur J.K. Rowling (57) lag de voorbije jaren meermaals onder vuur vanwege haar opvattingen en uitspraken over transgender personen. Al heel wat castleden van de ‘Harry Potter’-films keerden zich tegen haar, maar nu reageert ook Ralph ‘Voldemort’ Fiennes (59). Hij neemt het voor haar op. “Ze is geen fascist", klinkt het in een interview met ‘The New York Times’.

‘Harry Potter’-auteur J.K. Rowling schopte tegen de verkeerde schenen. Ze kreeg veel kritiek over zich heen vanwege haar transfobe uitspraken. Ze raakte verstrikt in meerdere Twitter-ruzies en zorgde voor heel wat ophef. In 2019 reageerde ze onder meer op een artikel waarin de omschrijving ‘mensen die menstrueren’ voorkwam. Ze vroeg zich luidop af of daar geen eenvoudiger woord voor bestond, iets als ‘vrouwen’. Deze uitspraak leverde haar veel kritiek op, omdat ook transgender mannen en non-binaire personen kunnen menstrueren, en transgender vrouwen niet.

Voldemort reageert

Onder meer ‘Harry Potter’-sterren Daniel Radcliffe, Emma Watson en Rupert Grint veroordeelden haar al en distantieerden zich van haar opvattingen. Maar er zijn ook een paar collega’s die haar ter verdediging snelden, waaronder actrice Miriam ‘professor Stronk’ Margolyes (81), Jason ‘Lucius’ Isaacs (59) en Tom ‘Draco’ Felton (35). Nu voegt ook acteur Ralph ‘Voldemort’ Fiennes zich bij het rijtje. In een gesprek met ‘The New York Times’ vertelde hij het volgende: “Het verbaal geweld tegen haar is walgelijk. Het is echt afschuwelijk. Ik bedoel, ik kan een standpunt begrijpen waarom mensen boos zijn op wat ze zegt. Maar ze is geen obscene, extreemrechtse fascist. Het is gewoon een vrouw die zegt: ‘Ik ben een vrouw en ik voel dat ik een vrouw ben en wil kunnen zeggen dat ik een vrouw ben’. En ik begrijp waar ze vandaan komt, ook al ben ik zelf geen vrouw.”

De acteur sprak verder nog vol lof over Rowling in ‘The New York Times’: “Ze heeft deze geweldige boeken geschreven over empowerment en over jonge kinderen die zichzelf vinden. Het gaat erom hoe je een beter en sterker mens wordt, met goede waarden en normen.”

