Harry Potter-scenarist ontzet door 'transfobe' uitspraken J.K Rowling

14 juni 2020

08u59

Bron: Variety 1 Showbizz Steve Kloves (60), de scenarist die zeven van de acht ‘Harry Potter’-films schreef, heeft zich in de Amerikaanse media uitgesproken over de Steve Kloves (60), de scenarist die zeven van de acht ‘Harry Potter’-films schreef, heeft zich in de Amerikaanse media uitgesproken over de ‘transfobe’ uitspraken van J.K Rowling . Tegen Variety Magazine zegt hij de controversiële uitspraken van Rowling over de identiteit van transgenders te betreuren. Hij staat ook lang niet alleen, want ondertussen spreken steeds meer cast- en crewleden van ‘Harry Potter zich uit.

“Onze diversiteit is onze kracht”, benadrukt Kloves in zijn verklaring. “In deze uitdagende tijden is het belangrijker dan ooit dat transgender vrouwen en mannen, en mensen die non-binair zijn, zich veilig voelen en geaccepteerd worden voor wie ze zijn. Ik denk niet dat dat te veel gevraagd is.”

Heel wat acteurs uit de ‘Harry Potter’-films delen die mening. Rupert Grint, die de rol van Ron Weasley speelde, zegt in een verklaring tegen The Times dat hij volledig achter de transgemeenschap staat. Eerder kwamen Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) en diverse andere castleden al op voor transgenders. Ook Eddie Redmayne, hoofdrolspeler in de ‘Harry Potter’-spin-off 'Fantastic Beasts’, liet van zich horen. “Ik sluit me daarbij aan”, aldus Rupert. “We hebben allemaal het recht om met liefde en zonder oordelen te leven.”

Uitlatingen

J.K. Rowling ligt, vooral op sociale media, onder vuur omdat ze ‘transfobe’ uitspraken deed. Ze stelde dat ze niet wil dat genderidentiteit het idee vervangt van een biologisch bepaalde sekse. Dat ontkende ze overigens deze week weer in een zeven pagina’s tellende verklaring. “Ik vergat de belangrijkste regel van Twitter - reken nooit op een genuanceerd gesprek - en reageerde op iets wat ik voelde als vernederende taal over vrouwen. Ik sprak over het belang van sekse en sindsdien moet ik boeten”, zei de bedenkster van Harry Potter.

De schrijfster legde onder meer uit dat haar interesse in transkwesties vooral professioneel is omdat het terugkomt in een nieuw boek in de misdaadserie die ze schrijft onder haar pseudoniem Robert Galbraith. Rowling schetst vervolgens verschillende redenen waarom ze haar zorgen uitte en dat alles bespreekbaar moet zijn. Ze verhaalt daarom ook over haar verleden waarin ze niet alleen slachtoffer was van huiselijk geweld maar ook van seksueel misbruik. “Ik benoem dat niet in een poging sympathie op te wekken maar uit solidariteit met de enorme aantallen vrouwen die net zo’n geschiedenis hebben als ik.”

