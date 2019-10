Harry Potter biedt vanaf nu meer exclusieve extra’s, maar alleen aan betalende fans MVO

10u52 0 Showbizz Binnenkort kan je een jaarabonnement nemen op de wereld van Harry Potter. De nieuwe formule Wizarding World Gold belooft exclusieve gadgets, content en events voor fans die zo’n 70 euro per jaar willen betalen.

De service is momenteel alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, maar zal volgens de site binnenkort ook uitbreiden naar andere landen. Fans die het betalend lidmaatschap aanvragen krijgen toegang tot speciale events, kunnen exclusief nieuwe video’s bekijken op de site en ze krijgen ook een welkomstgeschenk: een gepersonaliseerd dagboek met hun naam op de cover. Met de codes dat boek, dat ‘Keys and Curios’ wordt genoemd, kunnen ze speciale content ontgrendelen op de website en applicatie van Wizarding World (het vroegere Pottermore).

Als je een abonnement neemt, krijg je er ook in één keer alle zeven digitale Harry Potter-boeken bij. De speciale events zouden onder andere gaan over feestjes die georganiseerd worden in de Harry Potter Studio Tour in Londen.

Wanneer en of de service beschikbaar zal zijn in België, is nog niet bekend.