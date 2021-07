‘Harry Potter’-actrice Jessie Cave werd anders behandeld nadat ze was bijgekomen: “Het leek wel alsof ik onzichtbaar was”

CelebritiesJessie Cave (34) speelde gedurende drie films de rol van Belinda Broom in de ‘Harry Potter’-saga en dook voor het eerst op in ‘Harry Potter en de Halfbloed Prins’ in 2009. Toen de actrice een jaar later terugkeerde voor het vervolg was ze enkele kilo’s bijgekomen. Als gevolg voelde ze zich een stuk minder comfortabel op de set en daarnaast had Cave ook het gevoel alsof ze anders behandeld werd na haar gewichtstoename.

Toen Cave in 2010 en 2011 weer op de set stond om de laatste twee ‘Harry Potter’-films in te blikken, vond ze het allemaal een stuk minder aangenaam. Tussen ‘Harry Potter en de Halfbloed Prins’ en ‘Harry Potter en de Relieken van de Dood’ was ze enkele kilo’s bijgekomen en dat voelde voor de actrice aan als een wereld van verschil. “Ik was mezelf niet aan het uithongeren, maar ik was gewoon ouder geworden en dan komen mensen vaak automatisch een beetje bij.”

Iets waar de ‘Harry Potter’-actrice het zelf alvast ontzettend moeilijk mee had. In een interview met The Independent omschrijft ze haar terugkeer naar de set nu als ‘vreselijk’ en ‘onaangenaam’. “Ze behandelden mij alsof ik iemand anders was”, aldus Jessie Cave. Al geeft de actrice toe dat haar onzekerheden ook voor een groot stuk meespeelden. “Voor een groot deel had het ook gewoon met mij en mijn onzekerheden te maken, wetende dat ik niet meer in dezelfde broekmaat zou passen.”

Carrièreswitch

Volgens Jessie Cave, die acteren ondertussen inruilde voor schrijven, was het bovendien een moeilijke periode voor actrices die iets molliger waren. “Er waren amper actrices die maat 41 of groter hadden”, klinkt het verder nog. Daarnaast gaf Cave ook nog aan dat ze zich tijdens de opnames voor de twee laatste films vaak onzichtbaar voelde. Ze heeft dan ook geen spijt van haar carrièreswitch. “Ik voel me veiliger nu ik niet meer actief ben in de acteerwereld.”

De Britse actrice deed in 2007 auditie voor de rol van Belinda. In totaal deden er 7.000 meisjes auditie, maar uiteindelijk was het Jessie die door de makers geselecteerd werd.

Volledig scherm Jessie Cave © Photo News

LEES OOK: