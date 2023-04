'Harry Potter'-acteur Daniel Radcliffe is vader geworden van eerste kindje

Celebrities KIJK. Lizzo neemt dragqueens mee op podium in Tennessee uit protest

Tijdens een concert afgelopen vrijdag in de Amerikaanse staat Tennessee klom Lizzo het podium op met een heleboel dragqueens. De zangeres deed dat uit protest tegen een nieuwe wetgeving die is ontworpen om dragshows in het openbaar te beperken of verbieden. “Er werd mij door mensen op internet verteld: ‘Annuleer je shows in Tennessee’ en ‘Ga niet naar Tennessee’”, zei Lizzo tijdens het concert. “Maar waarom zou ik niet naar de mensen komen die deze boodschap het meest nodig hebben? Waarom zou ik geen veilige ruimte creëren in Tennessee, waar we drag-entertainers kunnen vieren en onze verschillen kunnen vieren?”