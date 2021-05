Harry en Oprah lanceren vrijdag extra uitzending van docuserie over mentale gezondheid

De spanning stijgt. Wie wint vanavond een woning in Huis Gemaakt?

12:49 Negen koppels begonnen zeven maanden geleden aan de grootste verbouwing van hun leven. Stuk voor stuk jonge koppels, voor wie een eigen huis kopen financieel alsmaar moeilijker wordt. In Huis Gemaakt bliezen ze drie vervallen panden in Lokeren, Kortrijk en Laakdal nieuw leven in. Drie koppels staan vanavond in de grote finale: Antje & Ruben, Harry & Jerina en Amber & Kenny. Eén van hen sleept daar een onwaarschijnlijke hoofdprijs in de wacht: de sleutels van hun eigen verbouwd droomhuis.