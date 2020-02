Harry en Meghan samen met Jennifer Lopez op stap: “Ze nodigde hen samen met Archie uit” Redactie

09 februari 2020

10u19 0 showbizz Prins Harry (35) en zijn echtgenote Meghan (38) vermaken zich prima in Miami. Het koppel heeft een etentje gehad met Jennifer Lopez en haar man, honkball-legende, Alex Rodriguez. Dat meldt The New York Post.

De hertog en hertogin van Sussex waren donderdag bij een evenement van de bank JP Morgan waar ook de zangeres en de oud-honkballer van de partij waren. Daarna vertrokken ze samen naar een restaurant. “Harry en Meghan konden het erg goed vinden met Jennifer en Alex en kletsten gezellig samen tijdens het diner. J.Lo nodigde het koppel en hun baby Archie uit om naar hun huis in Miami te komen en tijd door te brengen met hen en hun kinderen”, vertelt een ingewijde.

Donderdag was het eerste openbare optreden van Harry en Meghan sinds ze een stapje terug hebben gedaan binnen het Britse koningshuis. Op een event van de JP Morgan bank in Miama hield de prins ook een toespraak. Harry zou hebben gepraat over de druk van de Britse roddelpers en zijn hoop hebben uitgesproken voor meer privacy en rust nu ze ook een groot deel van hun tijd in Noord-Amerika wonen.

De Sussexes verblijven sinds een paar weken in Canada. Het koppel zou voor de zomer op zoek zijn naar een stulpje in Los Angeles.