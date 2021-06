Harry en Meghan nemen consultant van Nicole Scherzinger aan: “Hij moet hun fortuin helpen vergroten”

Ollie Ayling is één van de besten in het vak, vandaag dat hij gegeerd is door de groten in Hollywood. Zeven jaar lang werkte hij voor Nicole Scherzinger, maar nu is hij op zoek naar een nieuwe job. Volgens insiders hebben Harry en Meghan hun oog op Ayling laten vallen, en zijn er op dit moment gesprekken tussen de twee partijen aan de gang. Het koppel hoopt Ayling fulltime in dienst te kunnen nemen, zodat hij hen kan helpen bij het sluiten van miljoenendeals.