Harry en Meghan achterna: Adele plant openhartig interview bij Oprah Winfrey

Showbits Klopjacht: “Een videospel, maar dan in het echt”

17 oktober Verstoppertje spelen, maar dan in het echt. Dat is het opzet van het nieuwe programma ‘Klopjacht’, vanaf maandag op Play4. De kandidaten moeten alles doen om volledig van de radar te verdwijnen. Onderduiken dus, geen cash afhalen, alle sociale media vermijden. Om dan te worden opgejaagd door echte topspeurders. Camerabeelden checken, huiszoekingen, achtervolgingen, het zit er allemaal in. Axel Daeseleire praat alles aan elkaar. Wie is de politie te slim af en wie valt meteen door de mand? Desna en Senne spreken al met de kandidaten en polsen naar hun strategie. Kom er alles over te weten in een nieuwe Showbits Video.