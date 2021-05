Harry en Jerina overdonderd nu er al meer dan 107.000 euro werd ingezameld: “Ons parcours is al vrij hobbelig geweest”

Zeven maanden bloed, zweet en tranen staken ze als ietwat onhandige klussers zonder enige (ver)bouwervaring in het Kortrijkse rijhuis. Maar niet genoeg om de finale van ‘Huis Gemaakt’ te winnen. En met te weinig spaarcenten op hun rekening niet in staat om dat pand alsnog te financieren zodra het op de immomarkt komt. De Vlaming was getuige van een droom die aan diggelen werd geslagen. Vastberaden om dat artistieke koppel met twee megaschattige kids een houvast te geven, startten twee sympathieke mensen, wildvreemden voor Harry en Jerina, een crowdfunding (zie kader). Het doel - 20.000 euro inzamelen - werd diezelfde dag nog behaald. Intussen gaat de teller al over de 107.000 euro. “Ongelofelijk!”, vertelden Harry en Jerina ons gisteravond ontroerd. “De liefde van de mensen is zó ongelofelijk groot, we vallen er van omver.” Woorden om de gulle Vlamingen, meer dan 5.700 intussen, te bedanken, vinden ze amper. “Wij leven in een zodanig grote dankbaarheid en liefde naar iedereen dat we het niet meer kunnen bevatten eigenlijk. We proberen ons dochtertje Onno (5) en zoontje Fidel (3,5) uit te leggen dat we van heel veel lieve mensen centjes krijgen om toch ons huisje te kopen.”