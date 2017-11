Harry De Visscher ('The Sky is the Limit') op podium ten huwelijk gevraagd Redactie

20u06 0 Mozkito Showbizz Zaterdagavond waren de 1.800 aanwezigen op het Schlagerfeest in Londerzeel getuige van een bijzonder huwelijksaanzoek.

Harry De Visscher - eerder dit jaar nog in 'The Sky Is The Limit' te zien - werd gevraagd door zijn vriendin Kristel. Het koppel is nog maar acht maanden samen. De zakenman stond perplex maar zei dan wel volmondig 'ja', tot grote tevredenheid van het publiek. De 50-jarige Opwijkenaar verdiende een fortuin aan zijn paintball-zaak in Merchtem, die hij verkocht.