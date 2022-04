Harry (59) en Olga (39) uit ‘The Sky is the Limit’ verwachten eerste kind: “Zo ongelukkig toen het maar niet wilde lukken”

TV Vrouw wil naar de pers stappen in ‘Vrederech­ters’: “De foto van de persoon die me een hoer noemt, komt in de krant”

In ‘Vrederechters’ weigert een vrouw haar poetshulp te betalen. Ook dreigt ze ermee om naar de krant te stappen en haar verhaal te doen over het zorgbedrijf. “De foto van de persoon die me een hoer noemt, komt in de krant. Ik heb te veel meegemaakt. Ik ben bijna 74 jaar, en toch zitten ze me te kloten langs alle kanten.”

