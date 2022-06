Hard, potig en romantiek als één grote poncho over uitgeregend publiek: dit was Nick Cave op TW Classic

“Bedankt dat jullie hier waren. Bedankt ook om de regen te trotseren.” Het bedankje had zelfs niet gehoeven. Werchter Classic werd zaterdag doorweekt, maar vooral verwend. Met Nick Cave en het beste van zijn ‘Bad Seeds’. Maar vooral met ongeziene zin. ‘Get ready for love’ beukte de set open. ’From here to eternity’, werd vorige week 38, maar toonde niets aan dreiging te hebben ingeboet. ‘O Children’ werd opgedragen aan de kinderen. ‘Aan jullie allemaal dus,” aldus Cave. “Want we zijn tenslotte allemaal kinderen.”

Bij die woorden hapte het park naar adem. Want zelf verloor de artiest er twee. Zoon Arthur gleed in 2015 van de klippen nabij Brighton, zoon Jethro stierf op 9 mei dit jaar. Ze zouden het hele concert niet van zijn zijde wijken. ‘Just Breathe, just breathe, just breathe’ klonk het tijdens ‘I Need You’. Een smeekbede die doorheen de hele set bleef zinderen. Classic vergat even de regen en dacht aan z’n kroost. Pijn tot in de poriën.