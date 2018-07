Hans, winnaar van'Bake Off Vlaanderen', maakt drastische carrièreswitch TK

Hoewel hij in het programma 'Bake Off' zegevierde en zo de beste thuisbakker van Vlaanderen werd, bleef bakken altijd een hobby voor Hans Martens (58). Tot nu, want de man heeft besloten om zijn voltijdse job op te geven en een nieuwe carrièreweg in te slaan.

Vandaag is Hans' laatste werkdag bij het Centrum voor Jeugdtoerisme, waar hij voltijds werkte. In augustus gaat hij dan halftijds aan de slag op de sociale dienst van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Zo kan hij veel meer tijd vrijmaken voor zijn echte passie: bakken. Want naast zijn halftijdse job start Hans ook een nieuw project op: hij opent een microbakkerij.

De carrièreswitch is nodig, vertelt Hans in Het Nieuwsblad. Na zijn overwinning was er erg veel vraag naar zijn baksels. "Ik had een voltijdse job, ik heb een vrouw, twee kleinkinderen en een derde op komst, ik kreeg het bijna niet meer gedaan. De sponsors van het productiehuis wilden een workshop, een vereniging vroeg ik of geen les wou geven, eind deze zomer bak ik taarten voor het wijkfeest... Met plezier, maar dat is niet te combineren met een voltijdse job."

Zijn microbakkerij wil hij wel bewust klein houden. "Ik bak gewoon thuis, ik ben goed uitgerust. Ik heb een kneder, een oven voor tien broden, een rijskast. Niks industrieels. Ik wil het ook niet te groot laten worden, het blijft een hobby. In het dorp stond een bakkerij met patisserie te koop. Ge moet dat overnemen, zeiden de mensen. Maar dat ga ik dus niet doen. Geld verdienen is echt niet mijn ambitie. Ik ga gewoon brood bakken op bestelling en zal al blij zijn als ik uit de kosten kom." Voorlopig enkel brood te koop dus, geen patisserie. "Maar ik sluit niet uit dat ik mij op termijn iets meer met gebak ga bezighouden."