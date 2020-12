Hans Vanaken scoort in de laatste seconden en een spaghetti-huwelijksaanzoek: de hoogtepunten van aflevering 33 van ‘De Slimste Mens’

tvEen eindscore halen die exact even hoog is als de som van de scores van haar tegenstanders. Dat is wat Tess Uytterhoeven, de dochter van, deed tijdens de eerste finale-aflevering van ‘De Slimste Mens’. Maar dé stunt zat evenwel helemaal aan het einde van de quiz. Met een onmogelijke achterstand van haast 250 seconden speelde Hans Vanaken een uitzonderlijke finale, kopte 18 goede antwoorden binnen op zes vragen en speelde een kansloze Umi Defoort toch naar huis. Een sluipmoord door een coole aanvaller van Club Brugge.

Nog twee weken ‘Slimste Mens’ en de kerstvakantie kan beginnen. Toegegeven, de eerste aflevering van die finaleweken was niet echt spannend. Hans Vanaken was heel de quiz door niet bij de les en modderde maar wat aan. Umi Defoort begon goed, maar moest halfweg de quiz afhaken. Youngster Tess Uytterhoeven spurtte moeiteloos door naar de overwinning. Met dank aan een gemakkelijke fotoronde voor haar en een sterke filmpjesronde. In die laatste ronde leek het lot van Vanaken helemaal bezegeld toen hij geen enkel antwoord wist op het filmfragment met Julia Roberts.

‘Je zit nog niet in de match’, maakte Erik Van Looy duidelijk aan Van anken. Waarop die aan een onwaarschijnlijke finale begon. Vijf vragen en veertien goede antwoorden. Concurrent Umi bleef glimlachen. Het verleden gaf hem de schijnbare zekerheid dat je 250 seconden achterstand en zelf maar 129 seconden te spelen niet kan overbruggen. Precies wat Vanaken wél deed om dat bij de vraag over ‘H&M’ te stunten door vier goede antwoorden te geven. Allicht geen toeval dat Lauren Flemings, de echtgenote van Hans, erg modebewust is. Hoe dan ook, Umi Defoort valt als eerste finalist uit de boot.

Tot slot, Erik Van Looy maakt zelden of nooit een taalfout. In de 33ste aflevering dus wel. Hij had het over chauffeurs die een filerecord ‘verbroken’. In dit geval moet het ‘verbraken’ zijn. Verbreken, verbak, heeft verbroken.

De leukste quotes

Tess Uytterhoeven (over haal deelname): ‘Ik voel me nu zo’n beetje de toerist, een toevallige passant eigenlijk’.

Geubels (over een haast lege tv-studio, tegen Erik): ‘Kun je er aan wennen, zo’n lege zaal? Kan je oefenen voor als je nieuwe film uitkomt’.

Geubels (of hij zou passen in het leger): ‘Ik heb de conditie van een 80-jarige, ik kan niet mikken en loop verloren in mijn eigen straat. Ik denk het dus wel, ja’. Waarop van den Hoof: ‘Voor Philippe is het een voordeel dat hij al een helm opheeft’.

Van Looy (na een lange uitleg over hagedissen); ‘Geef mij maar Haagen Dazs’.

Hans Vanaken (voor de finale): ‘De laatste minuut kan heel belangrijk zijn’.

Hans Vanaken (na de finale, zoals altijd de rust zelve, maar nu toch even verrast): ‘Dit had ik helemaal niet zien aankomen’.

Hilarische momenten

Tess legt uitvoerig uit of ze romantisch is. ‘Ik wilde heel graag ten huwelijk gevraagd worden. Ik had dat al eens laten vallen en drie maanden was er nog geen aanzoek. Dan heb ik het zelf gedaan. Op een heel onromantische manier. We waren op weekend in de Ardennen en samen de ajuinen aan het snijden voor de spaghetti voor het gezelschap. Ik dacht dat heeft lang genoeg geduurd. Ik vraag ze ten huwelijk. Ze was wel al aan het wenen van die ajuinen’.

Van Looy toont foto’s uit de oude doos van, Tess Uytterhoeven met indrukwekkende snor en van Adriaan met een wat onnozel ringbaardje.

Kantelmomenten

Na de onschuldige ‘3-6-9' wordt Hans Vanaken meteen op achterstand geplaatst in de ‘Open Deur’-ronde. Umi Defoort speelt daar nog sterk, maar moet ook de rol lossen bij het puzzelen, waar Tess Uytterhoeven veel extra seconden inpikt.

Hans en Umi krijgen een moeilijke fotoronde, Tess een snelle en gemakkelijke. Eigenlijk is hier de teerling al geworpen.

Vanaken mist volledig de filmpjesronde, die wordt beheerst door Tess.

In de super spannende finale doet Hans Vanaken wat onmogelijk leek. Hij weet 18 goede antwoorden op zes vragen, haalt een achterstand van net geen 250 seconden in en wint van Umi Defoort.

De eindscore (voor het finalespel)

Tess Uytterhoeven 501 sec.

Umi Defoort 372 sec.

Hans Van Aken 129 sec.

Beste spelers dit seizoen (voor finale)

Ella Leyers 18 deelnames 7 keer gewonnen 10 finales gewonnen 1 finale verloren

Liesbeth Van Impe 7 deelnames 4 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finaleweek-aflevering

Conner Rousseau 7 deelnames 3 keer gewonnen 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Delphine Lecompte 6 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Cathérine Van Eylen 5 deelnames 3 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Bockie de Repper 5 deelnames 2 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Riadh Bahri 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Hans Vanaken 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Tess Uytterhoeven 2 deelnames 1 finale gewonnen. 2 finaleweek-afleveringen

Stapt opnieuw in

VRT-verslaggever Riadh Bahri