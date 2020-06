Hans Otten veroorzaakt ongeval en blaast positief Redactie

19 juni 2020

00u00 0 Showbizz De politie van Mechelen-Willebroek zou het rijbewijs van tv-gezicht Hans Otten (49) ingetrokken hebben, nadat hij eerder deze week positief blies na een verkeersongeval.

In de nacht van maandag op dinsdag reed hij in Mechelen met zijn wagen tegen een paar hekken ter hoogte van werken. Volgens enkele omstanders was de klap zo hevig dat er zelfs een wiel afknakte. Hoewel de schade groot was, wilde Otten zich nog uit de voeten maken. "Hij probeerde weg te rijden, maar dat lukte niet", zegt een ooggetuige.

De lokale politie is zeer karig met informatie en Hans Otten zelf ontkent. "Het verhaal is uit de duim gezogen", zegt hij. De presentator kreeg elf jaar geleden al eens een rijverbod voor rijden onder invloed.