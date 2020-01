Exclusief voor abonnees Hans Bourlon van Studio 100 kijkt verder dan enkel financiële resultaten: “Elke ondernemer wil toch iets betekenen in de wereld?” Redactie

12 januari 2020

10u00

Bron: Story 0 Showbizz Als CEO van Studio 100 is hij een van de meest succesvolle zakenmannen van ons land, maar dat betekent niet dat Hans Bourlon (57) niet weet wat het is om zich belangeloos in te zetten voor iets of iemand. Hij zette mee zijn schouders onder het online platform Trooper, en is al vijf jaar peter van een Somalische vluchteling, zo zegt hij in weekblad Story.

Het sociale engagement van Hans heeft z’n wortels in het kleine dorp waar hij opgroeide, Baardegem bij Aalst. “Het verenigingsleven was daar enorm belangrijk en de scouts maakten een groot deel uit van mijn jonge leven: ik ben zelfs zeven jaar leider geweest”, vertelt Hans in Story. “Het draaide dan niet enkel om pinten drinken en jongeren entertainen, dat sociale engagement was toen al een duidelijk doel op zich. Dat verliep wel met vallen en opstaan. Ik herinner me dat we met kerst eens gingen koken voor de eenzamen uit ons dorp. Wij hadden onze kerstavond opgeofferd, en uiteindelijk kwam er nauwelijks iemand opdagen voor ons stemmige eetfestijn in de parochiezaal. Een man die er wel was, had er een verklaring voor: ‘Niemand wil zichzelf eenzaam noemen.’ We hadden onze oproep duidelijk anders moeten formuleren. Tja, al doende leer je.”

