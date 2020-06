Hans Bourlon (Studio 100) reageert op nieuwe maatregelen: “Je kan zaniken en zeuren, maar we proberen vooruit te kijken” SDE

03 juni 2020

23u19

Bron: VTM Nieuws 0 Showbizz In een speciale uitzending van het VTM Nieuws reageert ook Hans Bourlon, CEO van Studio 100, op de nieuwe maatregelen voor culturele evenementen en pretparken.



Dat de pretparken op 1 juli opnieuw open mogen, is dubbel, klinkt het. “Je krijgt een soort van groen licht, en da’s altijd een opluchting. Maar aan de andere kant weten we ook dat dierenparken al opnieuw open zijn en massaal bezocht worden, en dat ook in Nederland parken opnieuw open zijn. Het is dan niet prettig dat wij pas later mogen." Toch beseft Bourlon ook dat er tijd nodig is om opnieuw op te starten. “We willen eerst graag proefdraaien, zodat we kunnen uittesten of het draaiboek dat we gemaakt hebben, wel werkt. We gaan daarover nog in onderhandeling met de overheid.” Studio 100 heeft dan ook een uniek plan bedacht voor z'n pretparken: “We willen met twee shiften werken: een shift in de voormiddag en een tweede shift als laatavondopening. Als mensen daar massaal op reageren, dan zou het nog wel een redelijk seizoen kunnen zijn.”

“Kijk: we begrijpen dat er keuzes gemaakt moeten worden”, zegt Bourlon. “Je kan zitten zaniken en zeuren, maar we proberen vooruit te kijken en er het beste van te maken. En we gaan proberen om nog een succes van het zomerseizoen te maken.”

Niet rendabel

Wat de musicals van Studio 100 betreft, blijken de nieuwe maatregelen niet haalbaar. “De capaciteit van ons pop-uptheater in Puurs is 1.600 man", zegt Bourlon. “Met 200 mensen kunnen we het nooit rendabel maken, da’s niet haalbaar." Voorstellen om bijvoorbeeld plexiglas rond de stoelen te plaatsen om de capaciteit te verhogen, hebben echter nog geen goedkeuring van de overheid gekregen. “We begrijpen dat het een enorme stap zou zijn om te zeggen dat er vandaag plots 1.600 man in de zaal mag”, klinkt het. “Maar we hopen wel dat de besmettingen en ziekenhuisopnames gaan dalen en dat we het theater dan wél kunnen opendoen. We willen een voorstelling bieden, en we willen alle mensen die nu technisch werkloos zijn, opnieuw werk geven. Maar het moet op volledige capaciteit, minder is niet haalbaar of rendabel.”

Dat heeft ook te maken met de ticketverkoop. “Er is nu een voortdurende uitstroom van geld", legt Bourlon uit. “De vaste kosten. Maar we verkopen geen tickets, want voor welke datum zouden mensen een ticket moeten kopen? Er komt dus geen nieuw geld bij.” En voor een bedrijf dat grotendeels afhankelijk is van de verkoop van tickets voor evenementen of pretparken, is dat een groot probleem. “Zelfs al krijgen we dit op relatieve termijn opgelost, dan gaan we nog een paar jaar aan een infuus moeten liggen om dit terug recht te trekken.”

