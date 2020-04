Hans Bourlon over impact van coronacrisis op Studio 100: “Het zou toch moeten lukken om in de zomer met een mondmasker naar ‘Daens’ te kijken” BDB

27 april 2020

20u23

Bron: VTM Nieuws 10 Showbizz De impact van de coronacrisis op de evenementensector is immens. De geleden schade zou nu al tot 5 miljard euro oplopen. Ook voor Studio 100 zijn de gevolgen groot. “Al blijven we hopen dat we deze zomer de voorstellingen van ‘Daens’ kunnen hervatten”, zegt CEO Hans Bourlon in VTM Nieuws.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Al meer dan 600.000 tickets waren er verkocht voor de Studio 100-musical ‘Daens’. Een succes, tot corona roet in het eten gooide. “Normaal zou er nu volop gespeeld worden”, vertelt topman Hans Bourlon. “Maar nu zijn alle voorstellingen dus voorlopig geannuleerd. Die worden sowieso verplaatst naar andere momenten, maar we kunnen daar nog geen exacte data op plakken. We hopen wel dat we de voorstellingen deze zomer nog kunnen hervatten. Met familie of enkele vrienden op een stoel naast elkaar zitten, is toch anders dan een festivalweide waar iedereen kriskras door elkaar loopt. Het is ook perfect te organiseren om mensen in kleine groepjes van de parking naar hun plaats te begeleiden. Als iedereen dan ook een mondmasker draagt, dan lijkt me dat een optie. De zaal maar voor de helft vullen lukt niet, want dan draaien we verlies.”

Pretparken

Ook voor de pretparken zoals Plopsaland lopen de voorbereidingen voor een eventuele opening in de zomer. “Mensen trekken er rond in familieverband, en lopen niet door elkaar. Als we de attracties grondig poetsen en met twee shiften werken van telkens maximum 4.000 mensen lijkt me dat mogelijk. Normaal komen er op topdagen tot 15.000 mensen naar Plopsaland, maar met 8.000 bezoekers moeten we toch ook uit de kosten raken.”



Een faillissement loert nog niet om de hoek. “Ook als de pretparken deze zomer niet zouden kunnen openen, zullen we het als bedrijf wel overleven”, vervolgt Bourlon. “We hebben een mooie oorlogskas. Maar als dit lang duurt, zullen we investeringsprojecten moeten uitstellen. De gevolgen worden sowieso groot. Maar we blijven positief en creatieve voorstellen doen.”

Bekijk VTM Nieuws op VTM GO.

Lees ook:

Drastisch minder bezoekers, twee shifts en mondmaskers: zo ziet Studio 100 de pretparkzomer

“Studio 100 is een gezond bedrijf, maar dit is wel een ramp”: Gert Verhulst (52) eerlijk over zijn levenswerk (+)