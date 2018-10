Hans Bourlon en Roger van Damme bakken pannenkoeken voor ‘Trooper’-winnaar Peter De Smedt

22 oktober 2018

21u02 7

Patissier Roger van Damme (47) beloofde een tijdje geleden om pannenkoeken te gaan bakken bij de vereniging die tussen 1 april en 30 juni 2018 het hoogste bedrag bij elkaar zou ‘troopen’. Vandaag voegde hij de daad bij het woord in Huizingen.

Vandaag was het D-Day bij de Gemeentelijke Basisschool in Huizingen! Als winnaar van de allereerste Trooperwedstrijd had de school immers een gratis pannenkoekenslag in de wacht gesleept. En deze pannenkoeken werden gebakken door niemand minder dan Roger van Damme, ‘De Beste Patissier van de Wereld’. Hij werd hiervoor bijgestaan door Studio 100-baas Hans Bourlon en het voltallige Trooper-team. Met zo’n 500 glunderende kindergezichtjes als gevolg!

Maar wat is dat nu eigenlijk, Trooper? Het is een start-up waar ook Studio 100 sinds eind vorig jaar de schouders onder zette. Het uitgangspunt: geld inzamelen voor je favoriete vereniging of goede doel door online te shoppen. En dit zonder dat het je één euro extra kost. Het zijn immers de aangesloten webshops die een extra commissie geven om zo je goede doel of vereniging te steunen. Trooper maakt zo het verschil voor heel wat verenigingen en goede doelen. Er ging intussen al meer dan 255.000 euro aan extra middelen rechtstreeks naar de meer dan 2.800 aangesloten verenigingen en goede doelen.

(lees verder onder de video)

Steentje bijdragen

“Toen de mensen van Trooper me hun project voorstelden was ik eigenlijk meteen enthousiast. Ik vind het super dat ik op deze manier ook mijn steentje kon bijdragen om verenigingen en goede doelen in Vlaanderen te ondersteunen. En dan nog met iets wat ik zo graag doe: pannenkoeken bakken”, lacht Roger. “En Trooper werkt: ook de lokale scouts, waar mijn zonen lid van zijn, is aangesloten, en zij hebben op enkele maanden tijd al meer dan 800 euro kunnen inzamelen op deze manier. Dat zijn centen die ze goed kunnen gebruiken om hun werking te ondersteunen. Je hoort het, ik ben fan!”

Hans Bourlon van Studio 100 is even enthousiast. “Trooper sluit eigenlijk heel dicht aan bij Studio 100. In essentie zijn we een Vlaams bedrijf, en de jeugd is vaak actief in het verenigingsleven. Gert en ik dragen dat verenigingsleven ook een heel warm hart toe. Je mag het belang ervan in Vlaanderen echt niet onderschatten. In een wereld die toch alsmaar complexer wordt, is dit bij uitstek wat mensen met elkaar verbindt. Met Trooper is er nu een heel democratische manier om elke vereniging de kans te geven de kas te spijzen en zich verder te ontplooien”, klinkt het. “Ik zou dan ook graag een warme oproep willen doen aan elke vereniging om zich aan te sluiten, want het kan echt een verschil maken. En aan iedereen die wel eens een online aankoop doet: probeer het eens via Trooper, en steun zo een goed doel of een vereniging die je nauw aan het hart ligt. Het kost niks extra.”