Hans Bourlon blikt terug op 25 jaar Studio 100: “Eén medewerker vluchtte al na een dag terug naar de VRT”

Nike ontkent samenwer­king Lil Nas X: "Dit is niet onze sneaker"

11:08 Nadat afgelopen weekend bekend raakte dat rapper Lil Nas X (21) in samenwerking met Nike een speciale sneaker zou hebben gebracht, genaamd ‘Satan Shoes’, ontkent het label nu in alle toonaarden de samenwerking. Dat heeft met sportmerk in een statement aan NBC laten weten.