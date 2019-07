Hannelore uit ‘Over Winnaars’ kruipt opnieuw door het oog van de naald: “Wat ik nog heb van benen dreig ik helemaal kapot te lopen” TDS

Bron: KW.be 1 Showbizz Hannelore Vens (29), die veel indruk maakte in het VTM-programma ‘Over Winnaars’ door samen met Koen Wauters de Machu Picchu te beklimmen op haar prothesen, is door het oog van de naald gekropen. Ze kreeg af te rekenen met een stafylokokken-infectie, waardoor haar nu opnieuw een lange revalidatie wacht. Dat vertelt ze strijdvaardig in de Krant van West-Vlaanderen.

Hannelore Vens wist heel Vlaanderen te beroeren met haar strijd om opnieuw te kunnen stappen. Ze verloor vijf jaar geleden haar beide benen toen ze op een perron van het station in Brugge met haar benen onder een trein terechtkwam na een appelflauwte, maar haar vechtlust kon niemand van haar afnemen. Dat is vandaag nog steeds het geval, al heeft ze wel opnieuw een moeilijke klap te verwerpen gekregen: Hannelore werd getroffen door een gevaarlijke stafylokokken-infectie, die ze opliep tijdens het zwemmen. “Ik had een zwemwedstrijd in het buitenland, dus een wat lagere weerstand en een klein wondje van op de startblokken – die zijn immers schuurpapier”, zegt ze. “In dat wondje is een bacterie gekropen. Een week later is mijn been erg beginnen op te zwellen, maar toen wisten we nog niet dat het om een bacterie ging.”

Hannelore vertrok op dat moment net op reis met haar ouders. “Maar ik ben op het vliegtuig twee keer flauwgevallen van de pijn en tijdens de reis is die wonde opengegaan. Eenmaal thuis bleek het dus om stafylokokken te gaan”, aldus Vens. “Ik heb veel geluk gehad, zei de dokter. Als je mensen zonder ledematen tegenkomt, komt het veelal door zo’n infectie. Ik ben al mijn voeten kwijt en ik ben niet van plan om nog andere ledematen te verliezen.”

Afhankelijk van rolstoel

De ‘Over Winnaars’-deelneemster kreeg het advies om voorlopig niet meer te lopen. “”, zegt ze. “Vanaf eind deze zomer, als ik voldoende hersteld ben mag ik mijn protheses opnieuw dragen, maar het zal puur functioneel zijn. Om in en uit de auto te stappen bijvoorbeeld, ik zal veel meer afhankelijk worden van een rolstoel. Ik heb hier vier jaar voor gewerkt en om dat dan weer te moeten afgeven… Ik moet nu nog meer nadenken en plannen.”