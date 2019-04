Hannelore Bedert roept op om te leren reanimeren na overlijden van haar man: “Je redt er misschien ooit iemands leven mee” TK

08 april 2019

07u24 24 Showbizz Zangeres Hannelore Bedert, die op 17 februari plots haar man Stijn verloor aan hartfalen, heeft voor het eerst gereageerd op sociale media. Ze bedankt iedereen voor de steun en vertelt hoe het met haar gaat. “Het gaat. Meer kan ik niet zeggen. Dag per dag, maar meestal is het uur per uur. Keihard is het. En allesoverheersend.” Ze roept iedereen ook op om een cursus reanimatie te volgen. “Enkele uurtjes van je leven, maar je redt er ooit misschien iemand anders z’n leven mee.”

Stijn Sterckx, de man van Hannelore Bedert, overleed op 17 februari geheel onverwachts aan hartfalen. “Dit was de afspraak niet ... Op 17 februari moesten we geheel onverwachts afscheid nemen van Stijn, steun en toeverlaat van Hannelore. De man die kilometers door België en Nederland reed om fans van Hannelore bijeen te brengen, om Hannelore te tonen wat haar muziek voor andere mensen betekent. En om te tonen hoe graag hij haar zag”, klonk het toen op de Facebookpagina van Hannelore. “Stijn was een heerlijke chaotische punkrockheld, een vriend voor héél veel mensen, een gulle, warme man, en bovenal een fantastische vader. Het was een donderslag bij compleet heldere hemel.”

De zangeres reageerde nu voor het eerst zelf sinds het nieuws bekendraakte. “Omdat ik de courage niet heb om persoonlijk op de 100-en berichten en mails te antwoorden, is dit mijn antwoord”, schrijft ze op Facebook. “Dankbaar ben ik sowieso. Voor het medeleven en de bezorgdheid, voor de ontzettend lieve berichten, voor de stroom aan herkenbare situaties, voor de hoop die sommigen laten doorschijnen in hun schrijven.”

Jonge weduwe

“Hoe het met ons gaat? Het gaat. Meer kan ik niet zeggen. Dag per dag. Maar meestal is het uur per uur. Keihard is het. En allesoverheersend. En het is amper uit te leggen aan mensen die het niet hebben meegemaakt. Je trekt je op aan kleine dingen, maar diezelfde dingen halen je soms volledig onderuit. Je probeert jezelf en je gezin recht te houden en dat gaat met vallen en opstaan. Je mist je klankbord, de persoon die je helemaal kende, met alle goeie en slechte kanten. Je vloekt op wetten voor jonge weduwen/weduwnaars die duidelijk zijn opgesteld door politici die in de verste verte niet begrijpen waar je als jonge weduwe/ouder door moet. Je hebt de keuze niet zelf gemaakt, maar dat wordt genegeerd.”

Haar carrière ligt momenteel stil. “Ik zal wel eens terug muziek maken, al zit ik nu vaak aan de piano en weet ik amper waar ik mijn handen plaatsen moet.”

Cursus reanimatie

Bedert onderbreekt haar stilte voornamelijk om een oproep te doen. “Stijn stierf aan hartfalen. Compleet onverwachts. Van de 1 op de andere dag was hij weg. Ik troost me soms - hoe klein de troost ook is - met het besef dat ik nog alles heb kunnen doen in een poging hem te redden. Het mocht niet baten, maar ik heb het wel kunnen proberen. Omdat ik wist hoe het moest. Te weinig mensen weten hoe ze moeten reageren in zo’n situatie. In de media deze week sprak men over 80% van de bevolking die niet zou reageren wanneer iemand tegen de vlakte gaat. Uit onwetendheid, uit schrik iets verkeerd te doen, uit onkunde... terwijl elke seconde telt op zo’n moment.”

“Op deze mooie zonnige dag wil ik dan ook een heel warme oproep doen: mijn kindjes en ik worden op dit moment door heel veel vrienden en familie omringd, gesteund en graag gezien. We nemen de tijd die we nodig hebben en proberen om te gaan met het rauwe besef dat het nog heel hard zal worden zonder Stijn, want wat een topvent missen we hier. Dus voor ons kunnen jullie even niks doen, wel voor iedereen rondom jullie. Volg een reanimatiecursus bij bv het Rode Kruis of bij Child Care Academy. Enkele uurtjes van je leven, maar je redt er ooit misschien iemand anders z’n leven mee. En installeer de app van het Rode Kruis, ook die helpt je doorheen een reanimatie (al zorgt de cursus – geloof me vrij – toch nog voor dat extra beetje zelfvertrouwen). Ach, soit, ik ben tegen een veelvoud aan regeltjes en wetten, maar dit zou simpelweg gewoon fucking verplicht moeten zijn. Voilà.”