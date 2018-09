Hanne van K3 stiekem verloofd met vriend Jorn: "Plots ging hij op zijn knie zitten" TDS

25 september 2018

22u50

Bron: VIER 9 Showbizz Niemand die het wist op voorhand: Hanne (24) van K3 gaat trouwen. Dat verklapte ze vanavond zelf in 'Gert Late Night', tijdens de bedgeheimen met James Cook. Die wilde dan ook weten of Hanne in de toekomst wil trouwen met haar vriend Jorn, met wie ze intussen al acht jaar samen is. Het K3'tje begon te lachen en kon zich niet meer bedwingen om het nieuws te delen.

"Hij heeft me net ten huwelijk gevraagd”, glunderde ze. Hanne kreeg dé vraag tijdens hun vakantie naar Portugal in september. "Op een supermooie locatie ging hij op zijn knie zitten. We waren helemaal alleen. Het was echt zalig”, zei ze. James was overdonderd. "Mijn god, waarom heeft nog niemand dat gezien?", klonk het. Maar daar bleek een reden voor te zijn. "Ik heb de ring niet altijd aangehad", bekende Hanne. Wanneer de twee precies in het huwelijksbootje gaan stappen, weet Hanne nog niet. Maar wat ze wel al met zekerheid kan zeggen, is dat Jorn "de man van haar leven is".



Zoals het komt

Cook vroeg zich verder ook af waar Hanne echt kwaad van kan worden. “Ik word er echt pissig van als mensen tegen mij zeggen dat ‘wij toch niet moeten werken’. Dan word ik zot. Dan denk ik: wat? Fuck you, nee. Als Vlaming mag je je job niet graag doen, want dan is het niet werken." Hanne vindt het dan ook zwaar om een K3’tje te zijn. “Ik heb soms voor een show het gevoel: hoe gaat mijn lichaam dit nog kunnen doen? Mentaal valt het wel goed mee. Maar het is vooral je lichaam", zei ze.

James stelde ook de vraag of Hanne ‘de wilde van K3' is. “Nee, dat is Klaasje”, bekende Hanne. “Al had ik het wel altijd voor het rebelse, maar zelf ben ik helemaal niet zo. Ik heb wel een neuspiercing laten zetten. En ik ben verzot op tatoeages. Ik heb er zelf ook al eentje. Ik heb gewoon altijd een zwak gehad voor stoere mensen. En ik hou ook wel van mysterieuze mensen. Mijn vriend Jorn is ook zo.”

"Welke Hanne kennen we niet?", wou James nog weten. Waarop Hanne zegt dat ze “soms wel wat dom en lomp overkomt". "En dan denk ik: ik ben echt niet zo dom als ik mezelf voordoe". Ze is gelukkig niet bang om verkeerde dingen te zeggen. “Want het komt er wel uit, zoals het komt."