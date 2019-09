Hanne van K3 is druk bezig met verbouwen: “Trouwen zit er niet meteen in” JR

04 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Marthe, Hanne en Klaasje namen vorige week de clip op bij hun nieuwe single ‘Altijd blijven dromen’. Een boodschap uit het leven gegrepen, aldus Marthe. “Blijf voor je dromen gaan, dan komen ze uit. Wij wilden als jong meisje K3 zijn, en kijk...”

Dromen doen we allemaal, en dat hoeft niet altijd te gaan over grootse zaken als het winnen van de lotto of een doorbraak in Hollywood. De K3-meisjes zien het eerder klein maar fijn. “Ik denk weleens na over mezelf als pakweg veertiger. Dan hoop ik nog steeds iets binnen de muziekindustrie te doen, maar dan misschien eerder met mijn dwarsfluit. Verder droom ik ervan met Max een leuk gezin te stichten”, zegt Klaasje. Marthe ziet vooral reizen in haar ideale toekomst. “Bali lijkt me een paradijs, dat staat hoog op mijn bucketlist...” Hanne blijft dan weer met haar twee voeten op de grond. “Ik droom van een mooi huisje... En als job zie ik me later nog wel floriste worden, of werken op een kinderboerderij.”

Hanne, droom jij ook niet van een sprookjeshuwelijk nu je bijna een jaar verloofd bent?

Hanne: (lacht) “Jaja, natuurlijk.”

Maar?

Hanne: “Het zal nog niet voor meteen zijn. Jorn en ik verbouwen momenteel samen een huisje en het zijn heel zware renovaties. Momenteel ligt de focus daarop. De trouw is dus een beetje naar de achtergrond verschoven, maar we blijven er allebei wel keihard naar uitkijken. Ook met het drukke K3-schema zie ik niet meteen mogelijkheden. Dat is niet heel erg, want ik heb van Karen gehoord dat je gerust negen jaar mag wachten (lacht).”

En jij, Klaasje? Is dat gedroomde huwelijksaanzoek van Max er al?

Klaasje: “Ik heb daar enkele weken geleden iets over gezegd op Radio 2 en dat is door de pers opgepikt. Max kreeg het er helemaal benauwd van. Hij is nét niet weggelopen (lacht). Ik mag er van hem nooit nog iets over zeggen. Het is dus nog niet aan mij, helaas. Maar dat komt vanzelf wel, met de tijd.”

Over naar Marthe dan.

Marthe: “Momenteel ben ik gelukkig.”

Fijn om dat te horen. En met wie?

Marthe: “Met mezelf, en mijn twee katten (lacht).”

Uitblazen in de schaduw

Jullie hebben wel afgezien bij de clipopnames in de voormalige chocoladefabriek van Tongeren vorige week, niet?

Hanne: “Het was echt zweten, pfff. Maar ik heb het gevoel dat we bij onze laatste clips altijd mooi weer hadden. Toen we vorige zomer de clip van ‘Luka Luna’ opnamen, was dat de warmste dag van het jaar. Nu ja, als je moet kiezen tussen regen of zonneschijn, dan ga ik toch voor zonneschijn. Maar ’t was wat veel.”

Jij speelde zodra je kon je topje uit en zat in een badhanddoek te wachten, Klaasje.

Klaasje: “Ja, het nadeel is dat je niet lekker in je bikini op het strand ligt, maar staat te dansen in heel warme kledij, en dan gaat je lichaamstemperatuur heel snel de hoogte in.”

Maar de ploeg van Studio 100 zorgde toch voor de nodige afkoeling?

Klaasje: “Ja, hoor, ze lieten ons af en toe even uitblazen in de schaduw en we kregen genoeg te drinken. Maar we werden ook de hele tijd bekeken, want veel jonge fans in Tongeren hadden lucht gekregen van de opnames, en dan moet je toch een beetje oppassen.”

Jullie moesten qua choreografie heel goed op elkaar afgestemd zijn.

Hanne: “Dat is een ideetje dat gaandeweg is ontstaan. Onze choreografen Axana en Tommy zeiden ineens: ‘In L.A. zetten ze vaak coole digitale effecten op dansclips’, en wij zijn dat gaan opzoeken. We vonden dat het perfect bij het nummer en bij K3 paste en de regisseur vond het ook oké. Het is heel fijn dat wij mogen meedenken en onze creativiteit kunnen loslaten.”

Finetunen in de studio

De single verschijnt eind september, en half november volgt het nieuwe album. Is dat al helemaal klaar?

Marthe: “We zijn er in het voorjaar aan begonnen, en deze zomer zijn we tussendoor nog nummers gaan inzingen.”

Klaasje: “In september hebben we nog twee dagen om te gaan finetunen. Miguel, Peter en Alain hebben soms nog extra stemmen nodig, of ze bedenken nog wat nieuwe dingen, en daarvoor moeten we in de studio zijn. Daarna zijn we helemaal rond.”

Het wordt ongetwijfeld jullie ­beste album ooit?

Klaasje: “(lacht) Dat zou zo maar eens kunnen! Er staat alleszins een grote verscheidenheid aan nummers op. Het gaat echt over ‘20 jaar K3’, en enkele nummers zijn ook gelinkt aan een bijzonder onderwerp.”