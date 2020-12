Hanne van K3 in het geheim getrouwd met haar vriend Jorn

“Ik dacht oprecht dat een weergave van 2020 enkel uit foto’s van mezelf in de zetel zou bestaan, maar niets is minder waar! 2020, je was geen lieverdje... maar na 5 drukke jaren was de rust die je meebracht stiekem welkom. Ik werd me weer bewust van de kleine dingen in het leven die zo ontzettend mooi en belangrijk zijn. En daar ben ik toch wel dankbaar voor.” Zo start de eindejaarsboodschap van Hanne Verbruggen, die zoals veel mensen haar 9 populairste Instagramfoto’s van het afgelopen jaar post.

Maar verborgen in de tekst en in de tweede foto zit nog een serieuze verrassing verstopt: Hanne is het afgelopen jaar blijkbaar in het huwelijksbootje gestapt met haar vriend Jorn. “2020 was een emotionele rollercoaster. Ik heb emoties leren kennen die ik nooit eerder had gevoeld, ben meter geworden van lieve Louise, we draaiden een film, ons album werd een succes... En dan was er nog 1 ding. Het allermooiste moment van 2020. Eentje waar mijn hart nog elke dag een sprongetje door maakt...”

Wanneer het koppel precies getrouwd is, is niet duidelijk. Ze waren al een tijdje verloofd - Jorn ging in september 2018 op één knie op vakantie in Portugal -, maar trouwen zat er niet meteen in, liet Hanne eind november nog weten. “Jorn en ik werken nu nog aan ons huisje en wachten het goede moment af om te trouwen. Maar als je ziet hoeveel koppels hun huwelijk naar volgend jaar hebben moeten uitstellen, zal het niet voor meteen zijn”, klonk het toen. Een leugentje om bestwil dus...

