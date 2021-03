Hanne Troonbeeckx houdt de moed er (ondanks corona) in: “Huwelijk uitgesteld tot 2022"

Celebrities Gwyneth Paltrow geeft toe: “Ik heb nooit willen scheiden”

24 maart In 2014 liep het huwelijk van Gwyneth Paltrow (48) en Chris Martin (44) op de klippen. Een gebeurtenis die de actrice nooit had zien aankomen, vertelde ze in een gesprek met collega-actrice Anna Faris (44).