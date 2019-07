Hanne Troonbeeckx gelooft weer in de liefde: “Eindelijk een man die mij écht begrijpt” Jean D'hont

16 juli 2019

06u01

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz “Hoe ouder ik word, hoe gelukkiger ik ben”, zegt Hanne Troonbeeckx (40). Het leven lacht het njam!-gezicht dan ook toe. Met haar lifecoach-diploma op zak begeleidt ze mensen die net als zij hoogsensitief zijn. En dan is er natuurlijk ook haar nieuwe vriend Steffen (28). “Met hem heb ik de loterij gewonnen”, zegt Hanne in Dag Allemaal.

De kaap van veertig heeft Hanne al even gerond. Een leeftijd waar ze honderd procent vrede mee heeft. “Mijn vriend Steffen trakteerde me voor m’n verjaardag eind vorig jaar op een ­romantisch weekendje Venetië. Zalig was dat!” glundert ze. Het moge duidelijk zijn: Hanne zit prima in haar vel.

Heb je bepaalde zaken uit je leven gebannen?

Ja. Dan denk ik vooral aan foute relaties, waarin geen rekening werd gehouden met mijn hooggevoeligheid. Bij mijn ex kon ik niet tot rust komen, hij heeft me erg ongelukkig gemaakt. Ik omring me niet langer met mensen die zeggen ‘Hanne, doe niet flauw’ of ‘stel je niet aan’. Ik heb met mijn nieuwe vriend Steffen echt de loterij gewonnen. Hij is dan wel twaalf jaar jonger dan ik, maar hij staat zo volwassen in het leven. Ik ben veertig en heb daar honderd procent vrede mee. Hoe ouder ik word, hoe ­gelukkiger ik ben.

Zie jij jezelf nog mama worden?

Die piste sluiten Steffen en ik zeker niet uit.

En Steffen kan wél goed om met jouw ­hoog­gevoeligheid.

Ja, bij hem voel ik me de meest normale mens. En durf ik ook te zeggen wanneer iets me te veel wordt. Dan zet hij bijvoorbeeld onmiddellijk de tv zachter. Steffen houdt nochtans van chaos en onvoorziene omstandigheden, terwijl ik juist heel gestructureerd ben en een plan nodig heb.

Zorgt dat weleens voor conflicten?

Nee, want ik zoek een bepaalde structuur in zijn chaos en zo kan ik dat perfect aan. We vinden onze verschillen zelfs grappig. Zo doe ik gestructureerd boodschappen aan de hand van mijn boodschappenlijstje. Ik maak voor alles lijstjes, trouwens. En Steffen, hij wandelt wat door de supermarkt, pakt hier en daar wat ingrediënten en tovert thuis toch een heerlijk gerecht op tafel. Soms doen we boodschappen op mijn ­manier, andere keren op de zijne.