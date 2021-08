Hanne Troonbeeckx en Virginie Claes kennen het belang van de juiste partner: “Tegen mijn verloofde kan ik alles zeggen, zonder schaamte”

Luttele dagen voor Limburg getroffen werd door watersnood, trokken Hanne en Virginie naar het natuurrijke Terhills Resort in Dilsen-Stokkem voor een middagje ontspanning. “We zijn best trots op wat Limburg te bieden heeft: Fietsen door het Water in Bokrijk en Fietsen door de Bomen in Hechtel-Eksel, bruisende steden, mooie natuur”, vertellen ze aan Story. “Ik krijg ook vaak te horen dat Limburgers vriendelijk en enthousiast zijn, dat is fijn. En ik kan het bij deze bevestigen: samen met onder anderen Griet Vanhees, Anke Buckinx en Cynthia Reekmans vormen Hanne en ik een gezellig Limburgs vrouwenclubje (lacht). We gaan regelmatig uit eten, maar Hanne en ik hebben bijvoorbeeld ook dezelfde sportcoach. Ik eet en snoep graag, dus sport ik twee à drie keer per week”, vertelt Virginie. “Met de leeftijd stijgt het belang van in beweging te blijven nog”, beaamt Hanne. “Ik sport zo’n vier keer per week: twee keer met Cédriek, mijn personal coach, en twee keer op mezelf.”