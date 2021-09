Hanne, Marthe en Klaasje voelen dat hun nakende afscheid erg pijnlijk wordt: “Weinig mensen beseffen dat, maar wij gaan door een rouwproces”

Terwijl ‘K2 Zoekt K3’ uit de startblokken is geschoten op VTM, loopt de Dromen-tournee van K3 op z’n laatste benen. “31 oktober is onze laatste show in Nederland. Het is dus aftellen voor mij, maar ik blijf er rustig onder. Het is ook bevrijdend om dingen alleen te doen”, zegt Klaasje. “Zo voelen Marthe en ik het ook aan”, knikt Hanne. “Tijdens de week zijn we bezig met de zoektocht naar de nieuwe K en in het weekend amuseren we ons met de tour met Klaasje erbij. Dat maakt de overgang zachter. Het is niet van: ‘O, ze is weg!’ We nemen langzaamaan afscheid.”