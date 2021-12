Hanne, Marthe en Julia hebben elkaar al helemaal omarmd: “Als Studio 100 ons écht te weinig betaalde, zaten we hier niet”

ShowbizzHet gaat goed met de nieuwe K3: hun album is goud, ze zijn de meest gestreamde Vlaamse artiest op Spotify en de tickets voor hun voorjaarstour vliegen de deur uit. Terwijl kersvers K3'tje Julia (19) haar studies heeft afgebroken om haar droom na te jagen, zijn ook bij Marthe en Hanne alle twijfels over hun toekomst weggeëbd. “Ik heb er even aan gedacht om ook te stoppen. We wisten niet of het publiek zomaar een nieuwkomer zou slikken”, vertelt Hanne. De populaire meidengroep blikt terug op de wedstrijd en vertelt over hun toekomstplannen, relaties en kinderwensen. “Het enige wat ik zeker wist voor ik met K3 begon, is dat ik moeder wil worden.”