Hanne, Klaasje en Marthe vieren 5 jaar K3: “Als we ongesteld zijn, hebben we ook niet altijd zin om vrolijk te staan springen”

Film "Eigen vriendje is stand-in voor kusscènes": op de set van de nieuwe K3-film ‘Dans van de Farao’

12 augustus Liefdesscènes opnemen voor hun nieuwe film leek aanvankelijk onmogelijk in coronatijden. Maar ook daar vond K3 - voor 'Dans van de Farao' uitgedost als echte Lara Crofts - een creatieve oplossing voor. "We gebruiken plexiglas en mijn eigen vriend is stand-in voor de kus", zegt Klaasje. De drie dames lichten ook een tipje van de sluier op over de inhoud van de prent: “We worden zelfs begeleid door een stuntteam. K3 is echt heel cool in deze film.”