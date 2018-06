Hanne, Klaasje en Marthe van K3 willen geen typetje spelen: "Wij hebben niets te verbergen" CD

19 juni 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Hanne (24), Klaasje (23) en Marthe (21) zullen zich de komende maanden niet vervelen. Naast optredens heeft het trio opnames voor hun nieuwe sitcom K3 Roller Disco en The Voice Kids. Als juryleden zullen ze daar een totaal andere kant van zichzelf kunnen tonen. "We zijn geen typetjes, we hebben wel degelijk een eigen mening."

Een langspeelfilm, drie albums en evenveel tournees door Vlaanderen en Nederland: Hanne, Klaasje en Marthe zijn nog geen drie jaar K3 maar hebben nu al een waanzinnig parcours afgelegd. Een eigen sitcom stond nog bovenaan hun verlanglijstje, en ook die droom komt nu uit. Vorige week zijn immers de opnames begonnen van K3 Roller Disco, een humoristische fictiereeks die in het najaar te zien is op VTMKZOOM. "Klaasje, Marthe en ik runnen zogezegd een rollerdiscotheek, al laten we in het midden of we daar ook effectief wonen", vertelt Hanne in Story.

Veel kinderen denken dat jullie echt onder één dak wonen.

Marthe: Als ik alleen op stap ben, vragen kindjes me altijd waar Klaasje en Hanne zijn. Dan zeg ik gewoon dat die thuis zitten. Ik krijg het niet over mijn hart om te zeggen dat we elk apart wonen.

Hanne: We brengen wel meer tijd samen door dan al-leen. Zeker als we door Nederland toeren.

Marthe: Op hotel krijgen we wel elk onze eigen kamer.

Door de film K3 Love Cruise hadden jullie al acteerervaring. Zijn jullie tevreden met je acteerprestaties?

